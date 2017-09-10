Хостинг
для создания личного веб-сайта, дискуссионного форума или веб-портала.
Мы предлагаем как платные, так и бесплатные пакеты услуг - выберите то, что вам больше всего подходит!
Домены
С собственным доменом можно эффективно рекламировать собственный веб-сайт.
Серверы
для всех, кто ожидает от хостинга чего-то большего.
Самые лучшие бесплатные
хостинговые услуги от ZZZ.COM.UA:
до 100 GB для вашего веб-сайта и почты
возможность зарегистрировать домен либо использовать уже зарегистрированный
автоматическая установка скриптов (WordPress, Joomla и много других)
широкий выбор версий РНР (5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3)
Базы данных MySQL и SQLite
неограниченная передача данных
встроенные приложения для веб-аналитики
немедленная активация услуг