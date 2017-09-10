до 100 GB для вашего веб-сайта и почты

возможность зарегистрировать домен либо использовать уже зарегистрированный

автоматическая установка скриптов (WordPress, Joomla и много других)

широкий выбор версий РНР (5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3)